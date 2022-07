Papa pede o fim da guerra na Ucrânia e negociações de paz

O Papa Francisco pede o fim da guerra na Ucrânia e negociações com vista à paz. O apelo foi deixado, esta manhã, depois da oração do Angelus na praça de São Pedro, em Roma.

Acabado de regressar do Canadá, Francisco diz não se esqueceu de rezar todos os dias pela Ucrânia.

“Mesmo durante a viagem não deixei de rezar pelo povo ucraniano agredido e massacrado. Pedi a Deus que o liberte do flagelo da guerra. Se olharmos para a realidade, e pensarmos nos danos que cada dia de guerra leva aquela população e ao mundo inteiro, a única coisa razoável a fazer é parar e negociar. Que se deem verdadeiros passos para a paz.”

Francisco condenou ainda a ambição do comércio das armas que alimenta as guerras no mundo e falou da ganância.

“A ganância é uma doença perigosa também para a sociedade: por causa dela chegamos hoje a outros paradoxos, a uma injustiça como nunca na história, onde poucos têm muito e muitos têm pouco ou nada”, referiu, desde a janela do apartamento pontifício, antes da recitação dominical da oração do ângelus.

“A vida não depende do que se possui. Em vez disso, depende de bons relacionamentos: com Deus, com os outros, e também com aqueles que têm menos”, concluiu.