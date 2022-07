Papa despede-se do Canada em terra de esquimós

A última etapa desta viagem é na terra de igloos e de esquimós. Francisco voa até Iqaluit, que significa “terra de muitos peixes”, em língua indígena. É uma zona , a 300 km do círculo polar ártico, em frente à Groenlândia, onde vive a maior comunidade dos Innuit.

Desde os anos 90 que vigora aqui o acordo de reivindicação de terras indígenas. Desde então, Iqaluit tornou-se a capital do estado de Nunavut, com estatuto de governo federal e com um parlamento, cuja construção é inspirada na forma dos igloos.

A rigidez do clima com temperaturas extremamente baixas obriga a que os edifícios sejam herméticos, com poucas janelas.

Francisco passa poucas horas nesta região; o seu primeiro encontro vai ser com um grupo de ex-alunos indígenas, sobreviventes das polémicas escolas residenciais.

Pouco depois deste encontro privado, o Papa reúne-se com jovens e idosos, numa praça junto à escola primária da cidade.

O regresso a Roma está previsto para as seis da tarde, onze da noite em Portugal