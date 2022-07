Fátima. Projeto SETE junta jovens em voluntariado no santuário

O Santuário de Fátima acolhe jovens de todo o país, para mais uma edição do projeto SETE, a decorrer entre 2 e 28 de agosto. O objetivo é proporcionar aos jovens uma experiência de voluntariado nos espaços do santuário, com momentos de oração e serviço aos peregrinos. Esta 5.ª edição regressa com a oferta de quatro turnos, de seis dias cada, destinados a jovens dos 18 aos 25 anos que terão a possibilidade de colaborarem no acolhimento aos peregrinos, concretamente na preparação e limpeza de espaços, no apoio às celebrações e no acolhimento direto dos peregrinos em espaços celebrativos e museológicos do santuário.

O programa de cada turno inclui também momentos de formação, de celebração e de oração. Um pedido de "desculpas" Catarina Morais pode ser considerada uma “veterana” no projeto SETE. Desde a primeira edição que a jovem, do Entroncamento, abraça a proposta de voluntariado do Santuário de Fátima e só falhou um ano. “Durante o ano, com a correria de tudo o que é universidade, acabamos por nos esquecermos de agradecer, de rezarmos, de sermos nós a oferecer em vez de estarmos a pedir ajuda para algo”, reconhece a jovem.

Em entrevista à Renascença, considera que “esta semana de voluntariado é quase um ‘pedido de desculpas’ por estar ‘desligada’ o ano todo” devido às situações stressantes do dia-a-dia. Lamentando que “só nos lembrarmos quando precisamos de alguma coisa”, Catarina considera ser “um pouco de ingratidão da minha parte só me lembrar de Deus nessas situações”, por isso “esta semana acaba sempre por me ajudar a focar só naquilo”. Desta vez, Catarina vai sozinha, dado que os companheiros de voluntariado vão, este ano, noutros turnos, mas nem isso a demove. Fortalecer a fé Ao contrário de Catarina Morais, Miguel Pargana vai estrear-se no voluntariado do Projeto SETE.

Embora já esteja habituado a fazer voluntariado noutras instituições, quis participar neste programa para “fazer um pouco de missão.” Para o jovem, trata-se de “uma semana de serviço em que eu posso entregar-me ao necessário e ao que for preciso.” Por isso, “é bastante cativante para quem quer viver a fé e nós aprendemos que devemos dar-nos sem esperarmos uma recompensa.” Defendendo que “é algo bastante simples e que pode ajudar a caminhar na fé e ganhar a santidade”, Miguel Pargana assume estar “um pouco ansioso”, por isso “vou fazendo alguns planos de como é que pode ser e estou bastante motivado.”