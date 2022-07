“Na Igreja, somos irmãos ou rivais divididos em fações?”

O Papa Francisco presidiu esta quinta-feira à Oração de Vésperas na Catedral de Notre Dame, no Québec. A celebração reuniu bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas e outros membros da Igreja no Canadá, a quem o Santo Padre pediu que não sejam meros “assalariados religiosos ou funcionários do sagrado”, e vivam a fé com alegria. “Que os pastores não se sintam superiores aos irmãos e irmãs do Povo de Deus; que os agentes pastorais não vejam o seu serviço como poder. Começa-se daqui”, sublinhou o Papa, lembrando que só se pode dar bom testemunho “quando é a vida que fala”, e que não é a fé que está em crise, mas o modo como é anunciada. “Como vai a nossa alegria? E a minha alegria? A nossa Igreja expressa a alegria do Evangelho? Nas nossas comunidades existe uma fé que atrai pela alegria que comunica?”, perguntou, admitindo que o atual contexto cultural é desfavorável à fé.

“Não podemos deixar de refletir sobre o que, na realidade do nosso tempo, ameaça a alegria da fé com o risco de a obscurecer, pondo seriamente em crise a experiência cristã. Pensamos imediatamente na secularização, que há muito transformou o estilo de vida das mulheres e homens de hoje, deixando Deus quase no último lugar. Parece que Ele desapareceu do horizonte”, disse o Papa, pedindo que não se ceda ao negativismo, como se a Igreja sentisse “nostalgia” dos tempos em teve mais poder. “O problema da secularização, para nós cristãos, não deve ser o da menor relevância social da Igreja ou da perda de riquezas materiais e privilégios”, sublinhou Francisco, para quem não é a fé que está em crise, mas “certas formas e modos com que a anunciamos”. O Papa deixou, por isso, três desafios : “fazer Jesus conhecido” - o que exige “criatividade pastoral para chegar às pessoas”; ser “credível” através do testemunho que se dá - porque só se anuncia o Evangelho de modo eficaz “quando é a vida que fala”; e o terceiro, a fraternidade – porque “a Igreja será testemunha tanto mais credível do Evangelho, quanto mais os seus membros viverem em comunhão”.