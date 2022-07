Indígenas exigem esclarecimento sobre doutrina das descobertas

Um grupo de indígenas canadianos pediu esta quinta-feira, durante uma celebração religiosa com o Papa Francisco, um esclarecimento do Vaticano sobre uma doutrina do tempo das descobertas.



No início da missa no Santuário Nacional de Sainte Anne de Beaupré, no Québec, ergueram uma tarja onde se podia ler “Rescind the doctrine” (Rescindir a doutrina), numa referência à chamada doutrina das descobertas.

A questão foi debatida num encontro realizado quarta-feira entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

“Discutiram a necessidade de a Igreja tomar medidas concretas para repatriar artefatos indígenas, fornecer acesso a documentos de escolas residenciais, abordar a Doutrina da Descoberta e garantir justiça aos sobreviventes, inclusive para o caso Rivoire”, refere uma declaração conjunta, divulgada após a reunião.

A doutrina das descobertas surgiu no século XV, no período histórico das descobertas, e concedia aos colonizadores europeus o direito a ocuparem as novas terras, noutros continentes.

Mais tarde, em 1537, o Papa Paulo III publicou uma bula sobre a dignidade dos povos indígenas. No documento, o Sumo Pontífice defendeu os direitos fundamentais dos indígenas, como o direito à terra, bem como o respeito pela cultura e dignidade destes povos mesmo não sendo cristãos.

Os bispos do Canadá e as comunidades indígenas assumiram, em 2016, uma posição conjunta contra a doutrina das descobertas.