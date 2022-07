🔴 Em direto. Papa no Santuário de Sainte Anne de Beaupré

No quarto dia oficial da visita ao Canadá, o Papa Francisco celebra esta quinta-feira à tarde missa no no Santuário Nacional de Sainte Anne de Beaupré, no Quebéc.



Considerado o mais antigo lugar de peregrinação da América do Norte, a primeira igreja foi construída em 1658.

Após muitas remodelações e um violento incêndio no início do século XX, o atual edifício, onde hoje o Papa vai, foi consagrado em 1976. João Paulo II também o visitou em 1984.

À tarde, as atenções centram-se na catedral de Notre Dame de Québec, onde Francisco se reúne para rezar vésperas com os bispos, padres, religiosos, seminaristas e agentes de pastoral