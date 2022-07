​Abusos. “É do interesse da Igreja que todas as situações sejam apuradas”

O coordenador da Comissão independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja, Pedro Strecht, recusa comentar a alegada ocultação de uma denúncia de abusos sexuais pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.



O pedopsiquiatra Pedro Strecht foi recebido esta quinta-feira pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, Pedro Strecht disse aos jornalistas que deseja manter-se neutro em relação a este assunto, não querendo confirmar a existência ou não deste caso.

“Se eu fosse responder diretamente estaria a dar a minha opinião pessoal, que não posso dar. É por isso que somos uma comissão independente, temos que ser neutros em relação a essas questões, não estar nem pró nem contra essas questões.”

Pedro Strecht sublinhou, no entanto, que “quem pediu o trabalho à comissão independente foi a Conferência Episcopal Portuguesa, que engloba os 21 bispos diocesanos e o senhor cardeal patriarca”.

“Portanto, é do interesse da Igreja Católica que todas as situações sejam apuradas, nomeadamente aquelas que aconteceram no passado, para prevenir e para que o futuro possa correr melhor em todas estas circunstâncias que dizem respeito ao bem estar das nossas crianças e adolescentes”, frisou.