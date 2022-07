“Quero dizer a quem tem idosos na família: tendes um tesouro!”

“Ocupam um lugar de relevo enquanto fontes abençoadas de vida, não apenas física, mas também espiritual”, afirmou, lamentando que tenham sido vítimas no processo de inculturação.

A deslocação ao Lago Sant’Ana, a uma centena de quilómetros de Edmonton, fechou o segundo dia da visita do Papa ao Canadá, num momento profundamente espiritual. Francisco, que tem sido recebido sempre em festa e ao som dos ritmos indígenas, começou por dizer que está “ impressionado” com os batimentos dos tambores que o têm acompanhado.

“Parte da dolorosa herança que estamos a enfrentar nasce do facto de se ter impedido as avós indígenas de transmitirem a fé na sua língua e na sua cultura. Sem dúvida, esta perda é uma tragédia, mas a vossa presença aqui é um testemunho de resiliência e de recomeço, de peregrinação rumo à cura, de abertura do coração a Deus”.

“Ajudai-nos a curar as nossas feridas”

Durante a homília desta Celebração da Palavra, o Papa peregrino falou da “dor” que ali tantos partilham.

“Trazemo-Vos as nossas fadigas, os traumas das violências sofridas pelos nossos irmãos e irmãs indígenas. Neste lugar abençoado, onde reinam a harmonia e a paz, apresentamo-Vos as nossas histórias, os terríveis efeitos da colonização, a dor indelével de tantas famílias, avós e crianças”.

Francisco pediu a ajuda de Deus para “curar as feridas” e construir “uma Igreja mãe, capaz de abraçar cada filho e filha, aberta a todos e que fale a cada um, que não vai contra ninguém, mas ao encontro de quem quer que seja”.

Para o Papa “é preciso olhar mais para as periferias e saber escutar a dor de quantos, muitas vezes em silêncio, gritam nas nossas cidades massificadas e despersonalizadas: ‘Não nos deixeis sozinhos’ “.