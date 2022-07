Papa cumpre em Québec a segunda etapa da viagem ao Canadá

Francisco viaja esta manhã para a Cidade do Québec, uma das mais antigas do Canadá. As distâncias são grandes e o voo dura quatro horas, o que limita a sua agenda, que esta quarta-feira inclui apenas um discurso às autoridades do país.

Como a prioridade do Papa é encontrar os povos indígenas, esta viagem não inclui a capital, Otava. Por isso, é em Québec que Francisco se dirige oficialmente ao primeiro-ministro e às autoridades do país.

O encontro com Justin Trudeau e convidados será esta tarde (já noite em Portugal), num lugar emblemático da cidade, uma fortaleza histórica em forma de estrela, declarada património mundial pela Unesco.

Neste encontro com as principais autoridades do país, também marcam presença vários representantes de populações indígenas e comunidades autóctones. Entre os vários protestos que têm surgido, as comunidades indígenas exigem do Estado maior autonomia e a restituição de certos territórios que ocupavam antes da vinda dos colonizadores.