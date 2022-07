Papa critica novas “colonizações ideológicas” e "cultura do cancelamento"

A nova etapa da visita do Papa ao Canadá iniciou-se esta quarta-feira no Québec. Francisco foi recebido pela Governadora Geral, Mary Simon, e pelo primiero-ministro, Justin Trudeau. No encontro que se seguiu, com as autoridades civis, representantes das comunidades indígenas e o corpo diplomático, Francisco renovou o “pedido de perdão” pelo mal que tantos cristãos cometeram contra as populações indígenas, e alertou para as novas formas de “colonização” a que é preciso estar atento.

“É o caso das colonizações ideológicas. Se outrora a mentalidade colonialista impôs modelos culturais pré-estabelecidos, hoje não faltam colonizações ideológicas que afrontam a realidade da existência, sufocam o apego natural aos valores dos povos, tentando desenraizar as suas tradições, a história e os laços religiosos”, afirmou.

Para o Papa, trata-se de uma nova “mentalidade” que tem “a presunção de ter superado as páginas negras da história” e “abre espaço à cultura do cancelamento, que avalia o passado com base apenas em certas categorias atuais”.

“Assim”, prosseguiu, “estabelece-se uma moda cultural que uniformiza, torna tudo igual, não tolera diferenças e concentra-se apenas no momento presente, nas necessidades e direitos dos indivíduos, negligenciando muitas vezes os deveres para com os mais débeis e frágeis: pobres, migrantes, idosos, doentes, e nascituros”, que “nas sociedades do bem-estar” acabam por ser “descartados como folhas secas para queimar”.