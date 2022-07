​Papa no Canadá. “Que sociedade quereis construir?”

No dia em que a Igreja celebra a festa dos avós de Jesus (São Joaquim e Santa Ana), as palavras do Papa foram sobretudo dedicadas aos idosos, com um pedido claro para que cada cristão saiba honrar as raízes de onde descende.



“Não somos indivíduos isolados, não somos ilhas; ninguém vem ao mundo desligado dos outros”, começou por lembrar o Papa na homília da missa que celebrou no ‘Commonwealth Stadium’, em Edminton, e durante a qual lançou várias interrogações.

“Somos filhos e netos que sabemos guardar a riqueza recebida? Recordamos os bons ensinamentos herdados? Falamos com os nossos idosos, reservamos tempo para os escutar?”, perguntou o Papa, para quem é fundamental “não dececionar quem nos precedeu”, porque disso também depende o futuro.

“Os avós de quem descendemos, os idosos que sonharam, esperaram e se sacrificaram por nós, lançam-nos uma pergunta fundamental: que sociedade quereis construir? Que queremos deixar em herança? Uma fé viva ou uma fé tipo ‘água de colónia’? Uma sociedade fundada no lucro dos indivíduos ou na fraternidade? Um mundo em paz ou em guerra?”, desafiou.