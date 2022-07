Não devemos “impor Deus”, lembra Francisco

“Custa-me pensar que alguns católicos tenham contribuído para as políticas de assimilação que transmitiram um sentido de inferioridade, despojando comunidades e pessoas das suas identidades culturais e espirituais, cortando as suas raízes e alimentando atitudes preconceituosas e discriminatórias”, e que isso tenha acontecido “em nome de uma educação que se supunha cristã”, lamentou.

O Papa afirmou-se “feliz” por “rever os rostos de vários representantes indígenas” que há poucos meses o visitaram, no Vaticano, para o informar como foram oprimidos e mal tratados durante décadas, e no qual concluíram que o “processo de cura” requer “gestos concretos”.

A segunda paragem da visita do Papa ao Canadá foi a uma comunidade paroquial onde, nas palavras de Francisco, se pratica a inclusão, sem imposições e com respeito por todos. É a igreja do Sagrado Coração, em Edmonton, onde foi recebido em festa.

No primeiro encontro com as comunidades indígenas,(...)

"Que não se volte mais a proceder assim na Igreja"

Francisco fez um parêntesis no discurso para, de improviso, agradecer o empenho dos bispos do Canadá para que esta visita se concretizasse. “Quero agradecer, de modo especial, o trabalho que fizeram para garantir que podia vir aqui. Uma conferencia episcopal unida tem gestos grandes que dão muitos frutos". E aproveitou o encontro para falar da reconciliação que é necessária para sarar as “feridas dolorosas” do passado.

“Aqueles que sofreram tremendamente por causa de homens e mulheres que deviam dar testemunho de vida cristã, imagino a dificuldade que podem sentir em qualquer perspetiva de reconciliação”, mas, sublinhou, “é necessário recomeçar”.

“Se queremos reconciliar-nos entre nós e dentro de nós, reconciliar-nos com o passado, com as injustiças sofridas e a memória ferida, com vicissitudes traumatizantes que nenhuma consolação humana pode curar, há que elevar o olhar para Jesus crucificado”. Uma ajuda concreta que nunca poderá ser imposta, como já aconteceu no passado, quando tantos “impuseram o seu modelo cultural”.

“Parecer-nos-ia mais conveniente inculcar Deus nas pessoas, do que permitir que as pessoas se aproximem de Deus. Isto, porém, nunca funciona, porque o Senhor não age assim: não força, não sufoca, nem oprime; pelo contrário, sempre ama, liberta e deixa livres”.

“Não se pode anunciar Deus de modo contrário a Deus. E todavia, quantas vezes sucedeu na história! Enquanto Deus se limita humildemente a propor-Se, nós temos sempre a tentação de O impor e de nos impormos em seu nome”, afirmou, deixando um pedido: “que não se volte mais a proceder assim na Igreja. Que Jesus seja anunciado como Ele deseja, na liberdade e na caridade”.

O Papa lembrou que a Igreja é a casa onde todos se reúnem “para recomeçar e crescer juntos”, e que “este é o caminho: não decidir pelos outros, não encaixar todos dentro de esquemas pré-estabelecidos”, mas "colocar-se diante do Crucificado e dos irmãos para aprender a caminhar juntos. Isto é a Igreja, e assim deve ser: não um conjunto de ideias e preceitos a incutir nas pessoas, mas uma casa acolhedora para todos!”.

"Oxalá seja assim sempre. E ouvimos aqui os nossos irmãos dizerem que este é um templo com as portas sempre abertas, onde todos nós, templos vivos do Espírito, nos encontramos, servimos e nos reconciliamos", concluiu.