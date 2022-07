Fátima. Bispo de Fall River preside à Peregrinação do Migrante e do Refugiado

O bispo de Fall River, nos Estados Unidos da América, D. Edgar Moreira da Cunha, vai presidir, nos dias 12 e 13 de agosto, em Fátima, à Peregrinação do Migrante e do Refugiado.

Com o tema “Construir o futuro com os migrantes e refugiados”, as cerimónias decorrerão “com a consciência da necessidade de escutar e contar com a colaboração ativa dos migrantes e dos refugiados”, disse à Renascença a diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações.

Considerando que, “no princípio, trabalhava-se ‘para’ e, agora, mais do que nunca, temos a consciência de que é importante trabalhar ‘com’ as pessoas, com os diferentes atores sociais para construir um futuro cada vez mais inclusivo”, afirma Eugénia Quaresma, que reconheceu que se trata de um trabalho do qual “as autoridades estão cada vez mais conscientes”.

As próprias instituições da Igreja, admite Eugénia Quaresma, também têm “de melhorar alguns dos seus serviços”, sobretudo “o trabalho em rede, a nível local e a nível nacional”.

Temos de “fazer a ponte entre aquilo que aprendemos com a nossa diáspora portuguesa e aquilo que aprendemos com aqueles que escolhem o nosso país, vêm cá ou são aqui colocados para recomeçar a vida”.

“Esse contruir pontes continua a ser um dos eixos do trabalho da Obra Católica”, salientou a diretora que adiantou haver, em geral, “sinais de querer acolher mais e melhor”.

Este ano celebra-se os 50 anos da Semana Nacional de Migrações e os 60 anos da Obra Católica Portuguesa de Migrações.