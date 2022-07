🔴 Em direto. Papa celebra missa com a comunidade católica do Canadá

O Papa Francisco preside esta terça-feira a uma celebração com a comunidade católica do Canadá no Estádio Commonwealth, em Edmonton, com início marcado para as 17h15 (hora de Portugal continental).

Depois da visita de ontem a uma reserva indígena, marcada por um pedido de desculpas pelos abusos cometidos em escolas religiosas, o Papa dedica o dia de hoje inteiramente à comunidade católica.

O segundo momento desta terça-feira na agenda da visita do Papa ao Canadá é uma deslocação ao Lago Sant’Ana, a uma centena de quilómetros de Edmonton.

Desde o séc. XIX que milhares de peregrinos de todo o Canadá e Estados Unidos se deslocam a este lago, na festa de Sant’Ana, e muitos tomam banho nestas águas consideradas sagradas pelos próprios indígenas.

Quando chegar ao lago Sant’Ana, o Papa faz o sinal da cruz, virado para os quatro pontos cardeais, segundo a tradição indígena e abençoa as águas do lago. Depois, com a própria água do lago abençoará também os fiéis presentes.