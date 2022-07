​Papa no Canadá. "Peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos"

A primeira etapa da visita do Papa ao Canadá não foi escolhida ao acaso: Maskwacis é uma região que “conhece, desde tempos imemoriais, a presença das populações indígenas” e um território que “permite fazer memória”, sublinhou Francisco no encontro com os First Nations, os Métis e os Inuit.

“O lugar onde nos encontramos faz ressoar em mim um grito de dor, um clamor sufocado que me acompanhou nestes meses. Penso no drama por que passaram muitos de vós, e as vossas famílias e comunidades, e no que partilharam comigo sobre o que sofreram nas escolas residenciais”, afirmou o Papa, lembrando o encontro de há quatro meses, no Vaticano, com representantes daquelas comunidade nativas do Canadá.

Num discurso emocionado, Francisco começou por explicar que o objetivo da sua viagem é fazer “uma peregrinação penitencial”, cujo primeiro passo é “renovar o pedido de perdão” pela forma como aqueles povos foram oprimidos e mal tratados no passado, e tantas vezes com a conivência da Igreja.

“Peço perdão pela forma com que muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Sinto pesar. Peço perdão, em particular pelo modo com que muitos membros da Igreja e das comunidades religiosas cooperaram, também através da indiferença, naqueles projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos da época, que culminaram no sistema das escolas residenciais”, afirmou o Papa.