🔴 Em direto. Papa visita reserva indígena no Canadá

O Papa Francisco, que está de visita ao Canadá, encontra-se esta segunda-feira à tarde com as populações Métis e Inuit nuna reserva indígena na província de Alberta.

A partir das 17h00 (hora de Portugal continental), Francisco desloca-se a Maskwacis (em dialeto índio “a colina do urso”), no coração de Alberta.

Situada nos arredores de Edmonton, Maskwacis é a casa de várias tribos indígenas ligadas às “Primeiras Nações” do Canadá Ocidental.

A acolher o Papa vão estar os chefes-anciãos das principais comunidades e depois, ao som dos seus tambores, Francisco dirige-se ao cemitério para rezar em silêncio, sempre acompanhado pelos chefes das tribos.

Ao final do dia, o Sumo Pontífice participa noutro encontro com as populações indígenas e com os membros da comunidade paroquial, da Igreja do Sagrado Coração.