"Chegará a bom porto". Marcelo anuncia visita ao recinto da JMJ

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que na próxima semana volta a visitar o local que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do próximo ano.

“Na semana que vem irei com a senhora ministra e com o senhor presidente da Câmara ao local, salvo erro dia 4 de manhã, para acompanharmos o andamento dos trabalhos dentro de um espírito de harmonia que é fundamental para ter sucesso naquilo que é importante para todos os portugueses", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma visita para acompanhar as obras do novo projeto de musealização da Sé de Lisboa.

A JMJ "não é uma manifestação confessional", disse o Presidente, "é uma realidade mais ampla, sociocultural e universal para reunir milhões de pessoas aqui em Portugal".

"Acho que é um sinal de que o diálogo entre o Governo e câmara é permanente e chegará a bom porto”, salientou.