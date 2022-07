Papa chega ao Canadá numa visita de "penitência" pelos abusos contra crianças indígenas

O Papa Francisco desembarcou no Canadá este domingo para iniciar uma viagem de cinco dias em que o foco estará no pedido de desculpas em nome da Igreja Católica Romana pelo abuso que as crianças indígenas sofreram em escolas residenciais administradas principalmente por igrejas.

O primeiro dia completo da visita será dedicado aos povos indígenas e ao pedido de desculpas, com uma missa a realizar no Estádio da Commonwealth de Edmonton na terça-feira.

Entre 1881 e 1996, mais de 150.000 crianças indígenas foram separadas das famílias e levadas para escolas residenciais. Muitas crianças passaram fome, foram espancadas e abusadas sexualmente num sistema que a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá chamou de "genocídio cultural".

Embora os líderes do Canadá saibam do alto número de crianças que morreram nas escolas desde 1907, a questão foi colocada em primeiro plano com a descoberta de sepulturas suspeitas sem identificação ou perto de antigas escolas residenciais no ano passado.

Em resposta à pressão decorrente dessas descobertas, o Papa pediu desculpas pelo papel da Igreja Católica nas escolas no início deste ano durante uma visita de delegados indígenas ao Vaticano.