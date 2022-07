Papa a caminho do Canadá

O Papa Francisco partiu pouco depois das 8h00 deste domingo rumo ao Canadá.

O tempo previsto da viagem é de 10 horas, sendo o destino Edmonton, a capital da província de Alberta - uma das zonas onde se encontra o maior número de comunidades indígenas.

Francisco fica em Edmonton até quarta-feira com o objectivo principal de dialogar com representantes dos vários povos e tribos autóctones espalhados por aquela região.

Em foco estarão os efeitos de certas políticas de colonização desencadeadas pelo Estado canadiano, no séc. XIX e primeira metade do séc. XX, com graves consequências para a sua identidade.

O avião do Papa deverá aterrar pelas 11h30, na hora local, mas, atendendo à diferença horária (menos sete horas face a Portugal e menos oito face a Itália), o Papa não tem nada agendado para este domingo.

A visita de Francisco prolongar-se-á até dia 30.