Moedas muda responsável pelo pelouro da Jornada Mundial da Juventude

Filipe Anacoreta Correia assume "as competências de coordenação geral de todas as atividades municipais destinadas à organização e realização da JMJ 2023".

O vereador do CDS-PP também vai fazer a ligação "com as entidades externas envolvidas, designadamente com o Patriarcado de Lisboa, com a Fundação Jornada Mundial da Juventude, com o Governo e com as demais entidades públicas e privadas envolvidas".

Ainda segundo o edital de Carlos Moeda, a pasta da Jornada Mundial da Juventude será gerida em "estreita articulação com a vereadora Laurinda Alves" e com outros vereadores responsáveis por pelouros envolvidos na JMJ, nomeadamente das áreas das obras municipais, juventude ou habitação.