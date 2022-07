​Catequistas escrevem livro sobre devoção mariana na Serra de Aire

Este é um livro-roteiro escrito em coautoria por duas catequistas do Covão do Coelho, concelho de Alcanena, pertencente à Diocese de Leiria-Fátima.



O livro aborda a devoção mariana na Serra de Aire e a ideia de fazer esta obra "surgiu em contexto de catequese, porque pedimos ao grupo de adolescentes que fizessem uma pesquisa acerca das várias evocações de Nossa Senhora e que, nomeadamente, pesquisassem acerca das padroeiras das suas terras, uma vez que residiam em locais diferentes. E como nos estamos a aproximar da Jornada Mundial da Juventude, foi este um dos projetos iniciais e que deu origem a este livro", explica Inês Santos, uma das catequistas.



"A Mãe Igreja na Serra de Aire – Uma descoberta de Alcanena a Fátima" faz um percurso de fé, dando a conhecer "o património religioso, as várias evocações marianas, as graças obtidas e também as festas que se realizam, principalmente nesta zona e nesta paróquia (Minde)".



Nesta obra, as autoras "contam, por exemplo, as histórias dos santos cujas imagens estão nesta zona, mas que são conhecidos no mundo inteiro, como Santo António e Santa Bárbara".



Além disso, ainda "falamos de vários locais, de Alcanena a Fátima, dos lugares mais turísticos e conhecidos da nossa Serra, como as grutas ou a mata, mas também dos locais que são menos conhecidos, mais secretos".



O que se pretende com o livro é mostrar a ligação entre Alcanena e Fátima e divulgar a história de cada local.



É uma obra que se destina a todas as idades: os mais velhos recordam e os mais novos ficam a conhecer.



Inês Santos acrescenta que "na nossa paróquia entrámos em contacto com as pessoas mais velhas que sabem como surgiram as tradições, as lendas, por exemplo. E também é um testemunho para as novas gerações, porque assim ficam a conhecer as suas raízes e como essas tradições não podem cair no esquecimento".



Com mais de 200 páginas, o livro será lançado pelas duas autoras, Rosa Neto e Inês Santos, este sábado em Minde, pelas 16h00, na Casa da Memória.



Será novamente divulgado no próximo dia 7 de agosto, pelas 21h00, durante a Festa em honra de Nossa Senhora da Conceição, no Covão do Coelho.



O livro já está à venda e custa 15 euros.