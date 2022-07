Aqui não há cabazes para pobres. Há uma mercearia

O novo espaço, pertencente à Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo, foi inaugurado no início de julho, em Lisboa, e permite que os beneficiários escolham, através de um sistema de créditos, os produtos a levar.

Por vezes, deparavam-se com ingredientes que não sabiam cozinhar – muitos são imigrantes vindos de África, habituados a outro tipo de dieta. Noutras ocasiões, ao abrir o saco, eram confrontados com produtos de que não gostavam.

Foi assim durante anos. Todas as pessoas que recebiam apoio do Centro Padre Alves Correia (CEPAC), em Lisboa, juntavam-se em fila, à porta da instituição, para receber um cabaz alimentar.

Adelina Sambu, de 37 anos, olha com atenção para o quadro, antes de selecionar o que vai pôr no cesto. A guineense chegou a Portugal em 2019, para fazer um tratamento médico, ao abrigo de um protocolo de saúde entre os dois países e, como está desempregada, recorre a esta ajuda.

Além de promover a autonomia dos beneficiários, Ana Mansoa considera que a mercearia trouxe uma “uma mudança de paradigma” no apoio que prestam.

“Passámos de uma abordagem paternalista para uma abordagem que visa empoderar as pessoas”, afirma a responsável, sublinhando que o projeto pretende também “promover a tomada de decisão consciente”.

Mais para a frente, o CEPAC quer estender este modelo a outras áreas de intervenção, como é o caso do apoio com vestuário, por exemplo. Mas não só: ”Pretendemos desenvolver projetos de formação e de acompanhamento por nutricionistas. Queremos, por exemplo, trabalhar com as pessoas algumas receitas com os alimentos que recebemos do Banco Alimentar.”