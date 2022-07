Santuário de Fátima propõe retiro sobre o dom de viver em Deus

O Santuário de Fátima vai promover entre 22 e 24 de julho, o retiro “Submergidos no ser imenso de Deus - Abrir a vida ao dom da graça”.

A iniciativa, que vai ter lugar na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, pretende proporcionar aos diferentes agentes de pastoral, e aos peregrinos em geral, um momento de redescoberta do caminho da verdade, da justiça, da paz e do amor, alcançáveis a partir de Deus.

“Este mergulho e a salvação e a comunicação da graça divina que daí advêm são dádiva livre e gratuita do amor transbordante de Deus”, refere o Departamento de Acolhimento e Pastoral do Santuário na nota de divulgação deste tempo de reflexão.

Segundo a mesma nota, “é a desmesura do dom e do amor que traz em si mesmo o chamamento a empreender um caminho, a corresponder livre e totalmente ao amor, a fazer da própria existência uma dádiva, configurando-a com Cristo, na cruz e na glória, em companhia de outros irmãos e irmãs, na fé partilhada e vivida eclesialmente”.

O retiro será orientado pela irmã Sandra Bartolomeu da Congregação das Servas de nossa Senhora de Fátima.