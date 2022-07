Dioceses do Norte promovem o "Km 11" para preparar Jornada Mundial da Juventude

As dioceses do norte de Portugal vão promover o "Km 11", nos dias 23 e 24 de julho, uma atividade destinada aos jovens das dioceses de Braga, Bragança-Miranda, Lamego, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

“Esta iniciativa é comum às várias dioceses do Norte, já estava prevista há três anos, antes da pandemia, que nós não conseguimos concretizar, que seria uma iniciativa pensada para preparar a Jornada Mundial da Juventude, sempre no último fim de semana ou próximo do 23 de julho”, explica à Renascença o padre João Curralejo.

A designação "Km11" refere-se à cidade de Emaús, que fica a 11 quilómetros de Jerusalém. Além de visar motivar os jovens à participação na JMJ, quer solidificar-se e ficar para o pós-jornada como ponto de encontro da juventude.

“A nossa perspetiva é que fique para depois das Jornadas Mundiais para juntar os jovens numa espécie de mini jornada para lembrar e reviver o que se passou na jornada”, sublinha o responsável pelo Secretariado da Pastoral Juvenil, Vocacional e Universitária de Vila Real.

O ponta pé de saída vai ser dado no próximo fim-de-semana. E embora cada diocese tenha preparado o seu programa específico, haverá um momento de oração comum.

“Cada diocese marcou o seu ponto para se unir. As versões são um bocadinho diferentes de diocese para diocese. Algumas dioceses apostaram num fim-de-semana ou três dias, há uma ou duas que só vão fazer uma vigília e nós apostamos numa tarde e noite”, destaca.