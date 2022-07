Porta Solidária com descida "drástica" de ofertas

Reabre esta quarta-feira, no Porto, o refeitório do Centro Social da Paróquia Senhora da Conceição, Porta Solidária, destinado a apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Numa nota enviada à Renascença, o pároco de Nossa Senhora da Conceição, Rubens Marques, revela que "as ofertas para a despensa da Porta Solidária desceram drasticamente, devido à subida do preço dos bens alimentares e consequente diminuição do poder de compra das famílias".

A Porta Solidária, projeto da paróquia Nossa Senhora da Conceição, está sedeada na Praça do Marquês, onde serve, desde fevereiro de 2009, o jantar a pessoas em situação de grandes carência social e económica.

Por causa da pandemia, a instituição foi obrigada, em março de 2020, a encerrar o seu refeitório e optar pela modalidade de take-away.

Para cumprir o objetivo inicial, de proporcionar o serviço de jantar, “de um modo digno, à volta de uma mesa”, estão agora reunidas todas as condições para a Porta Solidária retomar, já esta quarta-feira, “o serviço desta refeição, no interior de um refeitório”.

Para poder continuar a prestar este serviço aos mais vulneráveis, o pároco apela à solidariedade de todos, "no sentido de podermos continuar com este serviço".

Desde março de 2020, até deste ano, a Porta solidária já serviu 323.391 refeições, sendo que 24.301 foram servidas a crianças, até aos doze anos.

A função da Porta Solidária, recorde-se, passa por se constituir numa ajuda alimentar diária a pessoas, sem meios próprios de subsistência. Segundo a instituição, passam pelo espaço, de segunda-feira a domingo, cerca de 550 pessoas, com as mais diversas necessidades.