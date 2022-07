Papa pede que não se alimente "a insensatez da guerra"

O Papa Francisco apelou, este domingo, a que os agentes internacionais não alimentem "a insensatez da guerra".

Referindo-se à Ucrânia, o Santo Padre voltou a apelar a um retomar das negociações para resolver o conflito.

"Estou também sempre próximo da população martirizada da Ucrânia, diariamente atingida por uma chuva de mísseis. Como é que não se percebe que a guerra só causa destruição e morte, afastando os povos e matando a verdade e o diálogo?", disse.

Francisco exprimiu, de novo, a sua proximidade ao povo do Sri Lanka, depois da queda do governo, depois de intensos protestos.

"Uno-me a vós na oração e exorto todas as partes a encontrar uma solução pacífica para a presente crise, em particular, a favor dos mais pobres, respeitando o direito de todos", declarou.

O Papa pediu ainda a todos que se abstivessem "de todo o tipo de violência" e que apelou ao diálogo "pelo bem comum".

Papa visita o Canadá na próxima semana

O Santo Padre referiu-se, igualmente, ao Canadá, país que vai visitar a partir do próximo domingo, dia 24 de julho, até dia 30.

Francisco estará, sobretudo, em locais relacionados com as comunidades indígenas: Edmonton, Quebec e Iqaluit.

O Papa apontou que "muitos cristãos, incluindo alguns membros de institutos religiosos, contribuíram para as políticas de assimilação cultural que, no passado, danificaram gravemente em vários modos as comunidades nativas".

Por isso, prepara-se para realizar uma peregrinação penitencial para contribuir "para o caminho de cura e de reconciliação".