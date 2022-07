Serra da Estrela. Capela de Nossa Senhora do Ar abre nos meses de verão

Localizada na Torre da Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal Continental, a Capela de Nossa Senhora do Ar tem as portas abertas desde meados de junho, sempre aos domingos, de 15 em 15 dias, até setembro.

O que se pretende com esta iniciativa é acolher as pessoas que querem participar nas cerimónias religiosas e também atrair todos os que estão de visita àquela zona da Serra da Estrela.

De acordo com o diácono Paulo Caetano, da administração da capela, "um dos objetivos é mesmo estar a capela aberta para proporcionar aos visitantes, turistas, quer sejam nacionais, locais ou alguns internacionais, a oportunidade para conhecer este magnífico espaço, desfrutar desta vista maravilhosa perante a serra, mas também disponibilizar para que possam fazer a sua oração, saindo dali mais ricos, mais preenchidos, em que dão sentido à sua vida, não só pela beleza, mas também pela fé que os leva de novo com maior esperança para de onde vieram".

Para além da Celebração da Palavra e da Oração do Terço, há também outras cerimónias. É o caso, no próximo dia 15 de agosto, de uma Missa em bênção dos pastores que sobem a serra com as suas famílias e com as suas ovelhas.

Estas atividades acontecem apenas durante os meses de verão, até setembro, uma vez que no inverno o frio é insuportável, confirma este responsável.

Mandada construir pela Força Aérea Portuguesa em 1962, esteve de portas abertas até ao início da década de 70. Depois foi abandonada durante cerca de 30 anos. E no início deste século, a antiga capela foi recuperada por iniciativa de uma empresa que explora o turismo na Serra da Estrela e foi entregue à Diocese da Guarda.