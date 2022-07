​ExpoEcclesia. Um novo espaço cultural nunca antes visto na Beira

“Tem de haver música ambiente, para acolher os visitantes no nosso espaço”, aponta o padre António Gonçalves, enquanto ultima os pormenores da inauguração da ExpoEcclesia, na Guarda.



“Ora estamos aqui na cripta, nas fundações deste espaço e que se tocam na fundação da cidade da Guarda. A cripta é a parte inferior de uma igreja, subterrânea, estamos a uma profundidade de 4, 5 metros”, descreve o chanceler e moderador da Cúria diocesana.

Aos 65 anos de idade e com 37 de sacerdócio, “Tó Carlos”, assim é conhecido, vê o sonho concretizado de a Diocese da Guarda ter um espaço para expor o seu património, além de ter encontrado um destino para um edifício vazio e deteriorado. Algo que classifica como novo na diocese e na Beira.

“A cidade da Guarda e o interior são capazes de fazer tanto como quaisquer outros. A alma beirã, aquilo que somos, trabalhada como o granito. Não havia nenhum espaço assim. “ExpoEcclesia, assim se chama”, diz o sacerdote, comovido.

“Claro que este espaço já vem pelo menos do século XIV, que tinha como orago São Nicolau, e daqui ressurgiu a ampliação desta capela com a construção do seminário e do paço episcopal. Tem uma cripta, rés do chão e primeiro andar. Esta antiga capela de São Nicolau teve várias ampliações, uma em 1601, quando foi construído o antigo Seminário e em 1904, D. Manuel Vieira de Matos fez a conclusão da capela”, relembra o padre António Gonçalves sobre a história daquele espaço.