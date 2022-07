Santuário de São Bento da Porta Aberta reza pela paz na Ucrânia

O cónego Roberto Mariz, presidente da Irmandade de São Bento, lembra as marcas da guerra e os seus efeitos e adianta à Renascença que “num santuário de paz” é importante lembrar “tudo o que ali ocorre, pois sabemos como é dramático para quem sofre com a destruição e com a morte”.

“Que ali em São Bento possamos invocar essa paz. Por São Bento invoquemos o coração aberto de Deus, essa porta aberta para que os homens possam descobrir a paz e possam selá-la no caminhar das relações sadias e serenas entre povos, países e culturas”, sublinha.

O Núncio Apostólico, que por estes dias se encontra na região do Minho, preside à Eucaristia da Solenidade de São Bento. “D. Ivo Scapolo virá até cá e teremos a alegria de o poder acolher e de ser ele a presidir às celebrações religiosas do dia 11”, adianta o Cónego Roberto Mariz.

O presidente da irmandade lembra que “há outras vivências celebrativas em torno de São Bento, mas, de facto o grande dia litúrgico a nível mundial é o dia 11 de julho. Dia que marcamos com toda a alegria, toda a fé, com toda a vivencia da devoção para com São Bento, nesta fé que depositamos em Deus, e na confiança para nos amparar no caminhar da vida de todos os dias”, assinala.

A página da Irmandade de São Bento da Porta Aberta descreve o santuário como um espaço “encurralado entre as franjas rendilhadas do Gerês – local da mais próspera e faustosa fauna e flora em Portugal – e inundado pelas águas abundantes da Caniçada, ergue-se um dos maiores fenómenos religiosos de Portugal”.

“O santuário de S. Bento da Porta Aberta é o segundo maior santuário português e atrai anualmente centenas de milhares de peregrinos. Depois de Fátima, lidera as estatísticas, mesmo não gozando de uma situação geográfica favorável, nem ser beneficiado por grandes vias de comunicação. Plantado no coração do Minho, é lugar preferencial de culto ao fundador dos beneditinos”, pode ainda ler-se.