​Papa aos jovens sobre a guerra na Ucrânia: “É legítimo rebelar-se!”

O Papa valoriza a missão decisiva a que os jovens de hoje são chamados, nomeadamente em questões como a guerra ou as alterações climáticas, e convida todos para a próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023), no próximo ano, em Lisboa.



Numa mensagem enviada aos participantes na Conferência Europeia da Juventude, que decorre em Praga, de 11 a 13 de julho, sob o tema “Empenhar-se juntos por uma Europa sustentável e inclusiva”, o Santo Padre manifesta razões de esperança nas novas gerações e deixa-lhe um conjunto de provocações.

“Quero convidar-vos a transformar o ‘Velho Continente’ num ‘continente novo’, e isto só é possível convosco”, porque “sois jovens atentos, menos ideologizados, habituados a estudar noutros países europeus, abertos a experiências de voluntariado, sensíveis às temáticas do meio-ambiente, por isso, sinto que há uma esperança”.

Francisco considera que “vendo como está a andar este mundo guiado por adultos e idosos, parece que deveriam antes ser vós a educar os adultos para a fraternidade e a convivência pacífica!”

E mais: “fazei ouvir a vossa voz! Se não vos ouvirem, gritai ainda mais forte, fazei barulho, tendes todo o direito de dar a vossa opinião sobre o que diz respeito ao vosso futuro”.

O Papa encoraja os jovens a serem “empreendedores, criativos e críticos” e a “não ter medo de ser exigentes”.

É bom ter “olhos grandes”

Sobre o valor da inclusão, Francisco pede-lhes para alargar horizontes. “É bom ter ‘olhos grandes’ para se abrir aos outros. Nenhuma discriminação contra ninguém, por nenhuma razão. Sejamos solidários com todos; não só com quem se parece comigo ou mostra uma imagem de sucesso, mas também com aqueles que sofrem, independentemente da sua nacionalidade e condição social”, sublinha.

A mesma atitude deve ser tomada no que se refere ao cuidado pela casa comum.