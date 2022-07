Sri Lanka. Papa apela à paz e pede que não se ignore "o grito dos pobres"

O Papa Francisco apelou à paz no Sri Lanka, este domingo, e implorou às autoridades que não ignorem "o grito dos pobres".

No sábado, manifestantes invadiram a residência oficial do Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que depois anunciou que se demitiria. Em causa a incapacidade do chefe de Estado em enfrentar a pior crise económica da história do país, após meses de protestos pela falta de alimentos e combustível, além de acusações de corrupção e nepotismo.

Depois da recitação do Angelus, este domingo, o Papa Francisco uniu-se "à dor do povo do Sri Lanka, que continua a sofrer os efeitos da instabilidade política e económica" daquele país.

"Juntamente com os bispos do país, renovo o meu apelo à paz, imploro aos que têm autoridade para não ignorarem o grito dos pobres e as necessidades daquela gente", apelou.