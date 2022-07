Incêndios. Reitor de Fátima pede orações pelo fim dos fogos e pelos bombeiros

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, exortou hoje os peregrinos a rezar pelo fim dos incêndios e pelos que, "de forma incansável", lutam contra os incêndios que lavram em Portugal.

"Hoje temos especialmente presentes todos aqueles que estão envolvidos no combate aos incêndios - os bombeiros, as populações e todos os agentes que lutam entre as chamas de forma incansável", disse o padre Carlos Cabecinhas durante a missa internacional celebrada no recinto do Santuário de Fátima.

Fazendo alusão especial ao incêndio que lavra desde quinta-feira no concelho de Ourém, Carlos Cabecinhas pediu: "Rezemos por todos os que são afetados por esta tragédia".

"Nestes dias de muito calor, não posso deixar de reiterar os apelos das autoridades para que tenhamos todos o maior cuidado, por causa dos incêndios", afirmou o reitor, citado na página do Santuário na Internet, acrescentando que "a prevenção do flagelo dos incêndios também depende de cada um (...) e dos cuidados que cada um possa ter".

O padre Carlos Cabecinhas apelou ainda a que os peregrinos se façam próximos "de quem necessite (...), seja amigo ou inimigo, conhecido ou desconhecido".

"Façamo-nos próximos de qualquer irmão ou irmã caídos nos caminhos da vida, que necessitem, para se levantar, da nossa ajuda e do nosso amor. Façamo-nos próximos dos refugiados -- nomeadamente ucranianos -- que chegam e dos imigrantes, que entre nós procuram meios para uma vida digna", exortou o reitor do Santuário de Fátima.

"Não fiquemos indiferentes diante do sofrimento dos outros", acrescentou.

Segundo informação do Santuário, "apesar do calor intenso que se faz sentir na Cova da Iria foram milhares os peregrinos que participaram nesta Missa dominical, com particular destaque para nove grupos portugueses e três estrangeiros - dois de Espanha e um do Reino Unido.

.

JLG // MAG .

Lusa/Fim.