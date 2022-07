Uma experiência imersiva para descobrir o património e a história da Diocese da Guarda

A Diocese da Guarda inaugura, na quarta-feira, na capela do antigo seminário e Paço Episcopal, o espaço ExpoEcclesia.



De acordo com o chanceler da Cúria diocesana da Guarda, o padre António Carlos Marques Gonçalves “a ExpoEcclesia é o cognome do espaço memorável e requalificado da Capela do Antigo Seminário Tridentino e Paço Episcopal, sito em pleno coração da cidade da Guarda, mandada construir, em 1904 por D. Manuel Vieira de Matos, bispo da diocese da Guarda, um gigante apostólico da conturbada época da transição da Monarquia para a República”.

Mas é também “um evento inserido no valioso projeto, em estado já muito avançado, que, em boa hora, D. Manuel Felício, atual bispo da Guarda, sonhou e lançou para inventariar, catalogar, conservar e divulgar o precioso património de arte sacra da diocese”.

De acordo com o sacerdote, “na ExpoEcclesia é possível fazer a experiência virtual, com grupos entre as 10 e as 25 pessoas, numa atmosfera imersiva encantadora, através do recurso à multimédia, como vídeo mapping e animações 2D e 3D, sobre a História da Diocese da Guarda e Património de Arte Sacra”.

“Fazer tal experiência permite apreciar de forma original e criativa o património de um território e, especialmente, da inteligência coletiva das suas gentes, e de uma fé celebrada e vivida”, adianta.

No dia da inauguração será também lançado o livro ou “«vade- mécum» Roteiro das Beiras e Serra da Estrela - Pegadas de Fé, através do qual a Diocese da Guarda, em articulação com a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que pretende promover, divulgar e dinamizar o património classificado - arte sacra - existente na área que abrange”.

No total são 37 monumentos de culto classificados. “Trata-se de um património cultural de conteúdo sagrado sinal de uma mística de fé pessoal e comunitária celebrada e vivida, que o tempo não pode apagar”, defende o sacerdote.

No espaço da ExpoEcclesia estará também patente ao público a exposição temporária Mulier Uater Magistra - A Mulher Mãe e Mestra, na vida da Igreja expressa na arte sacra da diocese da Guarda, estando nela representadas cerca de 200 paróquias.

As visitas à ExpoEcclesia são gratuitas. Porém, aceitam-se donativos para manter o espaço.