Papa pode visitar Kiev já em agosto

O Papa Francisco pode visitar Kiev já em agosto, revelou Paul Richard Gallagher, arcebispo secretário para as relações com os Estados, este sábado, em entrevista ao canal TG1.

Segundo o arcebispo Gallagher, a viagem do Papa à Ucrânia começara a ser “estudada” após a ida ao Canadá. Mas dependerá sempre do estado de saúde de Francisco.

“O Papa está muito convencido de que se pudesse fazer uma visita poderia ter resultados positivos. Ele disse que irá à Ucrânia e sempre se mostrou disponível em visitar Moscovo e também a encontrar-se com as autoridades russas”, disse.

Quando à possibilidade que aconteça já em agosto, declarou: "Possivelmente, não descartaria, mas depende muito dos resultados da viagem ao Canadá, vamos ver como o Papa resistirá a essa viagem, que também é muito empenhativa e depois vamos ver."



Desde o início do da guerra na Ucrânia que o Papa Francisco tem feito apelos à Rússia para cessar o conflito.

"Enquanto estamos muito preocupados com as questões ucranianas e a resolução da guerra, ao mesmo tempo estamos preocupados com o futuro dos Balcãs Ocidentais", afirmou o arcebispo Gallagher.