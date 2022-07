Papa lança pergunta sobre migrantes e refugiados

“Como podemos promover o desenvolvimento das potencialidades dos migrantes e refugiados?”. A questão em tom de desafio é lançada pelo Papa numa mensagem vídeo que prepara o 108.º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, assinalado no último domingo de setembro.

A mensagem foi divulgada esta sexta-feira para recordar o aniversário da visita que Francisco realizou a Lampedusa, a 8 de julho de 2013.

Trata-se do terceiro vídeo divulgado pela Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, com o objetivo de sensibilizar para a realidade dos migrantes e refugiados e valorizar o seu contributo para o desenvolvimento socioeconómico dos países que os acolhem.

Nesta mensagem, Francisco sublinha a importância de se “promover os seus talentos” para que “os próprios membros das comunidades cresçam juntos como sociedade”. E é neste contexto que surge a pergunta sobre “como podemos promover o desenvolvimento das potencialidades dos migrantes e refugiados?”.

A Santa Sé refere que “todos estão convidados a responder enviando o seu contributo, com um pequeno vídeo ou fotografia, para media@migrants-refugees.va ou respondendo diretamente nas redes sociais da Secção Migrantes e Refugiados.”