Nova “casa do Papa” em Juba

A representação diplomática da Santa Sé no Sudão do Sul vai passar a funcionar em breve num novo edifício. Vai ser construído numa zona verde, ao lado do seminário, no norte de Juba, num terreno doado pela Conferência Episcopal.

A primeira pedra para a construção seguiu de Roma e foi abençoada pelo cardeal Pietro Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, que se deslocou a Juba em nome do Papa. De acordo com o Vatican News, trata-se de um tijolo colocado na Porta Santa da Basílica de São Pedro no final do Ano Jubilar de 2000, e retirado da mesma porta aberta pelo Papa Francisco para o Jubileu da Misericórdia de 2016.

“É um presente que consolida as relações mútuas, mas acima de tudo realça o amor do Papa por este país, que quer visitar em breve”, garantiu o cardeal durante a cerimónia.

A Nunciatura tem funcionado até agora num prédio arrendado, em Juba, à espera da nova "casa do Papa", como lhe chamou Parolin, que a considera um “sinal do desejo de consolidar as relações entre a Santa Sé e a República Sudão do Sul, através de uma representação apostólica".

"O papel da Nunciatura é fortalecer a comunhão entre o Papa, os bispos e as Igrejas locais, promovendo assim as relações, fomentando o compromisso com a paz, o desenvolvimento e o bem estar do povo do país onde a Nunciatura está presente", sublinhou ainda o cardeal.

Para o Núncio Apostólico, esta “não é apenas uma representação diplomática, também quer ser uma casa de Deus”. D. Hubertus Van Megen - que reside atualmente em Nairóbi, no Quénia – este foi um momento “histórico” para a presença da Igreja católica no Sudão do Sul.

Por seu lado, o ministro dos assuntos presidenciais, que representou o governo na cerimónia, considerou que esta obra irá reforçar a cooperação entre a Igreja e Estado no Sudão do Sul, onde todos aguardam a visita do Papa.

Francisco devia ter-se deslocado à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul entre 2 e 7 de julho, mas um problema no joelho impossibilitou a viagem, que foi adiada para uma nova data ainda a definir. Por agora, o Secretário de Estado deslocou-se aos dois países em sua representação.