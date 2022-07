O troféu em ano de centenário. Padres de Vila Real são tricampeões de futsal

Os sacerdotes de Vila Real sagraram-se campeões, ao vencerem a equipa Bracara, da Arquidiocese de Braga, por 3-0, na final que se disputou no Pavilhão Municipal de Chaves.

A equipa dos padres da Diocese de Vila Real, esta quarta-feira, sagrou-se tricampeã do “Clericus Cup”, o torneio nacional de futsal para padres.

“Sim, porque à parte dos jogos, nós acabamos por ter também muitas partilhas, partilhas de experiências. Partilhamos as nossas alegrias, as nossas tristezas. Trabalhamos em várias dioceses e em contextos diferentes, cada um tem a sua especificidade e estarmos juntos permite-nos recarregar baterias, na medida em que partilhamos as nossas vidas”, conta.

Para o padre César Mendes, da Congregação da Missão, mais conhecidos por padres vicentinos, a experiência foi “muito positiva e proporcionou o encontro entre sacerdotes de várias regiões do país”.

Para o presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, o Clericus Cup “foi uma celebração da vida, do amor, da fé, da alegria e da felicidade”.

A iniciativa decorreu em Chaves, inserida nas comemorações do centenário da criação da Diocese de Vila Real, e congregou cerca de 100 participantes.

No torneio participaram oito equipas das dioceses de Vila Real, Viana Castelo, Viseu, Porto, Guarda, Braga com duas equipas e Vicentinos e Alentejo.

“Também serviu para queimar um bocadinho as calorias”, diz. E, em tom de brincadeira, refere que só não chegaram à taça “por respeito pelos anfitriões”.

Também o padre David Costa, da Diocese do Porto, que conquistou o 3º lugar, destaca “a confraternização com os colegas de todo o país”.

O bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, ficou satisfeito com a conquista do troféu, destacando, no entanto, que “neste caso, todos ganharam”.

“Ganhou a diocese porque tem uma excelente equipa, não só os que jogaram, mas, depois, um conjunto mais alargado de padres que praticam desporto, mas também as outras dioceses que aqui estiveram presentes, no sentido de que a participação, o envolvimento do clero foi muito positivo”, observa.

Segundo o prelado, “Chaves também ganhou. A cidade teve uma vitória importante, no sentido de que soube acolher, envolver as pessoas nos vários momentos, porque não foi só futsal, foi também celebração, visita cultural, momentos de convívio e as comunidades estiveram envolvidas. Chaves soube receber, soube participar e soube, também, neste jogo final estar presente”.

D. António Augusto Azevedo sublinha também o testemunho dado pelos sacerdotes durante o torneio, sinalizando que “o desporto é sempre uma linguagem que nos une”.

“O desporto tem esta vitalidade de unir as pessoas. E, de facto, às vezes, pode haver diferenças de opiniões, de outro tipo de diferenças, mas o desporto faz ultrapassar tudo isso. É um fator que favorece a coesão, favorece a comunhão, favorece a amizade entre o clero”, destaca.

A realização do Clericus Cup foi também uma oportunidade para chegar a outros públicos, de aproximação aos jovens e de envolvimento de várias comunidades.