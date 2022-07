Católicos de todo o mundo querem ir a Fátima, "nem que seja uma vez na vida"

Foi a primeira vez que Rosemarie veio a Portugal e participou nos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, organizados pela ACISO - Associação Empresarial de Ourém-Fátima, que se realizaram recentemente em Fátima e na Guarda. Mas a agência de viagens filipina que representa e que se dedica ao turismo religioso já esteve noutras edições deste evento. À Renascença mostra-se muito satisfeita com o ambiente e com os contactos que tem feito.

As Filipinas são um país católico, onde existe uma grande devoção a Nossa Senhora e muitos são os que querem fazer uma peregrinação pelos santuários marianos da Europa: França, Espanha, Polónia e, claro, Fátima, em Portugal. Os circuitos podem ter até 16 dias e Rosemarie admite que não são baratos. “Mas a vontade de viajar é grande e Fátima está no topo da lista para os católicos. É uma viagem que muitos querem fazer, nem que seja uma vez na vida. E para isso, há quem faça economias durante vários anos”, diz à Renascença. Essa é a ideia que o brasileiro Álvaro Munoz também passa. “Ir à Europa fica caro. A pessoa não vem só uma semana para Portugal; investe numa viagem de 20-30 dias para conhecer vários países e vários santuários. É preciso muito dinheiro, não é para qualquer um”. Para ajudar, com a desvalorização do real, os brasileiros ainda se retraem nas saídas, apesar da vontade de viajar. Essa é uma das explicações que Álvaro encontra para o mercado turístico brasileiro para Portugal ainda não ter retomado como acontece com outros. No entanto, não tem dúvidas que, “apesar do negócio ainda não ter atingido os níveis de 2019, o turismo religioso está a começar a aquecer”. Os workshops e os encontros que promovem entre operadores, mas especialmente a troca de ideias para “fazer o turismo acontecer novamente” são, para Álvaro, uma mais-valia. Também Franklin Kembuan fez uma longa viagem até Fátima com o objetivo de reatar a atividade da sua agência, depois da pandemia.

Veio da Indonésia, um país em que há uma ligação muito forte com a religião. Os católicos são uma minoria, mas são muitos os que têm como objetivo fazer uma peregrinação na Europa, a Fátima, Santiago de Compostela, Lourdes e também a Roma, ao Vaticano. Um circuito de 12 dias, no mínimo, muito do agrado de pessoas mais velhas geralmente reformadas e que podem, mais facilmente, pagar a viagem. No entanto, Franklin diz que há cada vez mais jovens e famílias que gostam de fazer uma viagem de peregrinação. O vietnamita Le Quoc Minh está entusiasmado. Revela à Renascença que planeia trazer um grupo a Fátima, em outubro ou novembro. Depois da pandemia, foi há pouco tempo que o Vietname abriu as fronteiras e já é mais fácil viajar para a Europa. “Está tudo com muita vontade de sair, de fazer turismo. O problema, agora, são os bilhetes de avião: estão mais caros e ainda por cima, não conseguimos dar um valor certo aos nossos clientes porque está sempre a ser alterado.” Para a viagem que está a planear, Minh diz que só em outubro é que as companhias aéreas lhe deverão dar os preços. Inflação pode travar as viagens de turismo A polaca Beata Kozakiewicz está bem mais perto, mas as queixas são as mesmas: os bilhetes de avião são muito caros e é difícil planear viagens. “Normalmente, programamos de um ano para o outro e isso agora é impossível: não conseguimos fazer reservas com tanta antecedência e as próprias companhias exigem um depósito. Ora, ninguém vai pagar um depósito um ano antes, tanto mais que os clientes reservam cada vez mais em cima da hora.” À Renascença, revela que os programas são feitos na base do ”vamos ver o que acontece no próximo mês”. Esta operadora turística, no ramo há quase 30 anos, refere ainda que mais do que a Covid-19 ou até a guerra, ali mesmo ao lado, na Ucrânia e que tanto impacto tem tido sobre a Polónia, é a situação económica no país e na Europa que se torna preocupante. “Até as pessoas que têm algum dinheiro e que poderiam viajar preferem guardá-lo, com receio do que possa acontecer nos próximos meses.” Os polacos gostam muito de viajar. A Turquia ou o Egito podem ser destinos de praia e descanso, mais baratos. O turismo cultural e religioso exige uma carteira mais “recheada” e, desse ponto de vista, Portugal torna-se um destino mais caro, embora menos que Espanha ou França. “Mas os polacos amam Portugal e podem começar por vir em peregrinação em grupo, mas depois regressam, individualmente ou com a família para conhecer o país. E várias vezes”, diz Beata Kozakiewicz, que além de trabalhar no setor do turismo também é intérprete, sendo o português uma das suas línguas de trabalho.