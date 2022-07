​“À Noite na Cidade” está de volta a Lisboa pela mão dos Jesuítas

Depois de dois anos sem se realizar devido à pandemia, está de volta, esta terça-feira, 5 de julho, a 10ª edição do evento "À Noite na Cidade" dos Jesuítas.



Trata-se de uma iniciativa que "marca o final do ano pastoral do CUPAV e das atividades do Círculo Vieira", refere a Companhia de Jesus.

O objetivo é "celebrar a fé no meio da cidade de Lisboa", abstraindo-se das "correrias do dia-a-dia".

É "um convite à paragem, à oração e à celebração da fé em lugares inesperados".

Destina-se a pessoas "dos 0 aos 99 anos e é uma oportunidade para agregar toda a Comunidade Inaciana, dando graças por mais um ano de atividades que chega ao fim".

Esta 10ª edição do "À Noite na Cidade" está marcada para começar às 19h30, na porta principal da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos.