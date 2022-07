Patriarca recorda padre Vaz Pinto como um homem que viveu a partir de Deus

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, recordou o padre António Vaz Pinto, jesuíta que morreu na sexta-feira, aos 80 anos, como “um homem com muitas qualidades” que “não teriam a eficácia que tiveram, se ele não as tivesse também vivido a partir de Deus”.

“A sua capacidade de viver, conviver, compreender as coisas, de estar em todo o lado com uma atitude sobretudo criativa e inventiva, tudo isto reconhecemos na vida do padre António e que se aplicou em tantos campos, dos centros universitários, aos leigos para o desenvolvimento, ao Banco Alimentar, às reitorias que também teve no norte, e depois aqui em Lisboa, e finalmente em Évora”, destacou D. Manuel Clemente na homília da missa exequial, que decorreu esta segunda-feira, na Igreja do Colégio de São João de Brito, em Lisboa.

O patriarca de Lisboa sublinhou que “esta realidade completa de uma vida que acontece em Deus, a partir de Deus e para Deus, é a verdade Cristã no que ela tem de mais essencial.”