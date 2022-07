Papa desmente rumores de que planeia renunciar em breve

Francisco desmente os rumores de que planeia renunciar num futuro próximo, numa entrevista exclusiva ao vaticanista da agência Reuters.

"Quando chegar o tempo em que vir que já não sou capaz...farei isso", respondeu o Papa a propósito da possibilidade de resignar ao cargo por razões de saúde, sublinhado que esse foi um grande exemplo deixado pelo agora Papa Emérito - Bento XVI fez essa escolha em 2013.

Questionado sobre quando pensava que isso pudesse acontecer, disse: “Não sabemos. Deus o dirá”.



Uma conjunção de eventos previstos para o final de agosto, incluindo reuniões com cardeais do mundo para discutir uma nova constituição do Vaticano, uma cerimónia para empossar novos cardeais e uma visita à cidade italiana de L'Aquila, têm gerado alguns rumores sobre uma possível renúncia. Mas, nesta entrevista, Francisco coloca um ponto final a esses rumores: “Todas essas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma 'liturgia' ocorreria. Mas nunca passou pela minha cabeça. No momento, não”.

Nas mesmas declarações, voltou a negar rumores de que teria cancro ao dizer que os seus médicos “não disseram nada sobre isso” e, pela primeira vez, deu detalhes da condição do joelho que o impediu de desempenhar algumas funções.

Francisco contou que sofreu “uma pequena fratura" quando cometeu um erro enquanto um ligamento estava inflamado. "Estou bem, estou melhorando lentamente", acrescentou, explicando que a fratura está cicatrizando, auxiliada por laser e magnetoterapia.

Viagem a Kiev e Moscovo

O Papa, que usou um bastão para entrar na sala de receção da Casa Santa Marta, confidenciou que a decisão de adiar a viagem à África lhe causou "muito sofrimento", especialmente porque queria promover a paz tanto na República Democrática do Congo quanto no Sudão do Sul

Francisco disse ainda que vai visitar o Canadá este mês e espera poder ir a Moscovo e Kiev o mais brevemente possível.

“Eu gostava muito de ir [à Ucrânia] e queria ir a Moscovo primeiro”, disse o Papa.

Francisco observou que houve contatos entre o secretário de Estado Pietro Parolin e o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, sobre uma possível viagem a Moscovo, mas que os sinais iniciais não eram bons. No entanto, o Santo Padre admite que algo pode ter mudado.

“Trocámos mensagens sobre isto porque pensei que, se o Presidente russo me desse alguma abertura, eu iria até lá servir a causa da paz. E agora é possível, depois de voltar do Canadá, é possível que eu consiga ir à Ucrânia. A primeira coisa é ir à Rússia para tentar ajudar, mas eu gostaria de ir à duas capitais”.

Numa conversa de 90 minutos, na tarde de sábado, realizada em italiano, sem a presença de auxiliares, o pontífice de 85 anos repetiu também a sua condenação do aborto, na sequência da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no mês passado.



Esta entrevista vai ser disponibilizada, por temas, esta segunda e terça-feira.