“Virem a página e reconciliem-se”, pede o Papa ao Congo e ao Sudão do Sul

Nesta mensagem, o Santo Padre manifesta a sua preocupação pela exploração, violência e na insegurança que se vive na RDC, sobretudo no leste do país, “onde os confrontos armados se arrastam, causando inúmeros e dramáticos sofrimentos, agravados pela indiferença e conveniência de muitos”.

O Papa Francisco, que deveria ter iniciado a sua visita à República Democrática do Congo (RDC) e ao Sudão do Sul este sábado, enviou uma video mensagem de paz e reconciliação onde manifesta o seu “pesar por ter sido obrigado a adiar esta visita tão desejada e esperada”.

E refere-se ao “clamor pela paz” do povo do Sudão do Sul “exausto pela violência e pela pobreza, à espera de factos concretos do processo de reconciliação nacional”, para o qual o próprio Papa deseja contribuir “peregrinando ecumenicamente junto com dois queridos irmãos: o Arcebispo de Cantuária e o Moderador da Assembleia geral da Igreja da Escócia”.

O Papa pede a estes dois povos que não desanimem porque todos têm uma grande missão, a começar pelos responsáveis políticos: “é virar a página para abrir novos caminhos de reconciliação, caminhos de perdão, caminhos de serena convivência e de desenvolvimento”. E, a pensar nos jovens e gerações futuras, Francisco apela a “depor as armas, superar rancores, escrever novas páginas de fraternidade”.