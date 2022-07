Recuperadas 40 obras de arte furtadas em igrejas portuguesas

A Polícia Judiciária localizou e recuperou 40 obras de arte sacra furtadas do interior de diversas igrejas e capelas no norte e centro do país.

“A investigação em curso, relativa a factos suscetíveis de configurar os crimes de furto qualificado e de recetação, visou essencialmente o desenvolvimento de ações de fiscalização, incidindo sobre leiloeiras, antiquários e recetadores suspeitos”, avança a nota enviada à redação, explicando que a investigação foi iniciada há quatro meses.

Sã 18 imagens sacras, 12 coroas em prata, sete resplendores em prata, um quadro religioso, um turibulo em prata e uma peanha de santo.

As 40 obras de arte sacra foram avaliadas em cerca de 150 mil euros e fazem parte do espólio de diversas igrejas e capelas, situadas na região centro e norte de Portugal.

As peças foram recuperadas “numa leiloeira e no domicílio de um suspeito de recetação, constituído arguido no inquérito, estando a ser transacionadas na região de Lisboa”.

A investigação vai ainda tentar identificar outros suspeitos de recetação e posterior transação de obras de arte da mesma natureza, bem como da localização de outras obras de arte que estejam nas mesmas circunstâncias.

A PJ está em contacto com a Igreja Católica, “tendo em vista o adequado procedimento de devolução das peças furtadas e a sua restituição aos locais de origem”.