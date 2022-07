A África do Sul também continua com uma comunidade católica, e depois há países que perdemos o contacto, nomeadamente nesta altura da pandemia: pessoalmente não consegui ainda obter resposta da Austrália. Sei que existiu um sacerdote lá, mas não o consigo contactar.

Continua, onde existem crianças as comunidades continuam a oferecer a catequese. Agora, a catequese que começa a sofrer algumas alterações: nos anos 60, 70, era só em português, hoje em dia, porque algumas comunidades já são mais antigas e alguns sacerdotes falam-nos disto, oferece-se a catequese bilingue, porque as crianças já falam duas línguas.

Se na década de 60 as comunidades católicas eram constituídas e eram um pólo de encontro por causa da língua, a questão do acompanhamento na fé continua a ser um objetivo das comunidades católicas, como locais que podem ajudar a promover a integração, a fazer a ponte com o país de destino.

A grande diferença que eu noto é esta: quando entrei para a OCPM falava-se muito pouco da Pastoral das Migrações, dizia-se mesmo que era uma pastoral de periferia, mas hoje o nosso trabalho é central, já não é uma coisa de ‘periferias’. Esta pastoral está no centro, muito por causa dos gestos do Papa Francisco, que não deixa que este tema fique fora da agenda.

Creio que sim. Primeiro, não perdemos o nosso carisma inicial que é o de acompanhar as comunidades da diáspora . Esse acompanhamento continua a ser feito, mais a nível formativo. Uma vez por ano promovemos um encontro de formação em que nos reunimos e procuramos acompanhar os nossos agentes pastorais, sejam eles sacerdotes ou leigos. Depois somos um organismo que está em diálogo com outras conferências episcopais que também têm o Departamento das migrações, e existe este encontro também a nível internacional.

Os 60 anos da OCPM vão ser assinalados, esta sexta-feira, com uma jornada de reflexão com o tema ‘Juntos construímos um «nós» maior: Uma só família humana’, em que participa o padre Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral da Santa Sé.

Sobre a guerra na Ucrânia, que está a “empobrecer vários países”, Eugénia Quaresma não acredita que o prolongar do conflito faça diminuir a solidariedade, mas é preciso repensar a forma como se ajuda, não esquecer outros conflitos que se arrastam, e resolver os problemas estruturais em Portugal: a habitação e a desertificação do interior.

Em Portugal qual é o papel da Obra Católica das Migrações? Atua junto das comunidades migrantes, colabora com outras entidades nesta área?

Tem colaborado. Para além de fazermos chegar as orientações pastorais que vêm do Vaticano a todas as dioceses, que por sua vez passam e procuram dinamizar junto das paróquias, para além deste trabalho de formação – junto dos secretariados diocesanos e das cáritas diocesanas que acompanham as migrações - procuramos acompanhar aquilo que é feito em Portugal, participar em alguns projetos, nomeadamente o PPEACE (Políticas Públicas e Acolhimento de Cidadãos Estrangeiros); o Focus Group (do projeto europeu SeRV – Services and Rights for Victims of Crime), de reflexão; grupos de trabalho, como a CAVITP (Comissão de Apoio às Vítimas de Tráfico de Pessoas), acompanhar as reuniões; e porque estamos sedeados em Lisboa, também o CNIC, Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania, que reúne várias associações de imigrantes da área de Lisboa. Portanto, procuramos acompanhar aquilo que é feito.

Temos também o nosso grupo de reflexão do Fórum das Organizações Católicas para a Imigração e Asilo (FORCIM), que procura acompanhar, através das várias instituições que estão no terreno, e fazer um trabalho de advocacy, ligando as necessidades com a Doutrina Social da Igreja e as leis.

Nos últimos anos tem vindo sempre a aumentar o número de migrantes e refugiados no mundo, devido a diversos conflitos, ou até por causa das alterações climáticas. O que é que mais a preocupa neste momento relativamente ao fenómeno migratório?

Neste momento todos somos testemunhas em como uma guerra pode empobrecer vários países. Aparentemente estão só dois países implicados, mas tem consequências sobre o mundo todo. Seja pelo aumento de preços, seja pela escassez de alimentos, todos somos atingidos por esta pobreza. A guerra não beneficia ninguém.

Falamos da guerra entre a Rússia e Ucrânia, que em poucos meses causou a maior vaga de refugiados na Europa desde a II guerra mundial…

É verdade. Mas, existem noutros pontos do nosso globo outras guerras que provocam também movimentos, e essas pessoas também não podem ser esquecidas.

Não nos podemos esquecer das pessoas do Afeganistão - que infelizmente passaram também por um terremoto, não bastava o que estavam a sofrer, têm mais uma em cima. Não nos esquecemos das pessoas da Síria, da Venezuela, do Iémen, do Sudão. Há muitas outras frentes que não podemos esquecer e que nos fazem pensar na nossa forma de fazer política, de ajudar, de colaborar e promover o desenvolvimento dos diferentes países, para que a imigração não seja vista como um mal. Muitas vezes é a alternativa possível para quem quer viver.

E mudou alguma coisa, em termos europeus? Lembramo-nos da atitude em relação aos migrantes que tentam a sua sorte atravessando o Mediterrâneo, e vemos a atitude relativamente aos refugiados da Ucrânia. Houve uma evolução na forma como respondemos aos fenómenos migratórios?

Há aqui qualquer coisa que pelo menos nos faz pensar. Aquilo que nós e as instituições que estão no terreno sentimos é que a sociedade civil é muito sensível a situações de emergência, e em Portugal temos uma sociedade civil que se atira para a frente e ajuda, mas ainda encontramos algumas portas fechadas, alguns recursos que não conseguimos obter. Com esta vaga, não sei foi por assistirmos quase à guerra em direto, houve uma onda de solidariedade que trouxe recursos que nos levam a pensar que podem de alguma forma tornar-se estruturais. Nós podemos fazer mais e melhor. A solidariedade é boa. Se calhar alguns de nós estamos mais preparados para uma solidariedade temporária, mas há aqui alguma solidariedade que se pode tornar estrutural na forma como pensamos e apoiamos as pessoas e no modo como criamos recursos. É aqui que temos de evoluir.

Ao nível de Portugal temos de melhorar a questão da habitação, para que ninguém se sinta defraudado, no fundo é isso. Esta preocupação existe e há grupos a trabalhar nela, para ver como é que podemos melhorar a situação da habitação em Portugal para beneficiar a todos, autóctones, migrantes e refugiados.

Tendo ainda como pano de fundo a guerra na Europa: o prolongar do conflito pode levar ao fim da solidariedade? Corremos o risco de se 'normalizar' a guerra e haver um desinteresse crescente da opinião pública, e consequentemente menos ajuda?

Creio que não. Lembro aqui o papel da diáspora, nomeadamente da diáspora ucraniana, essa é a primeira a não deixar morrer a solidariedade. Enquanto eu tiver familiares a precisar de ajuda, eu não vou abandonar, portanto, pode haver uma diminuição pela escassez de recursos, mas ser solidário acho que acaba por não acontecer. Atinge-nos a todos. Se diminuir a solidariedade acredito que será muito porque diminui a nossa capacidade de ajuda. Temos de crescer em várias frentes, é um problema complexo...

Ainda há dias o Papa lançava a pergunta 'o que estou eu a fazer hoje pelo povo ucraniano?', desafiando neste sentido...

Claro, e aprendemos que podemos colaborar de diferentes formas, com os diferentes talentos. Para nós cristãos a oração está sempre presente, é uma forma de colaborar, e esta oração leva também a uma transformação de atitudes e a procurar promover a paz.

Vejo muitas pessoas interessadas em promover a paz. Apesar da guerra armada que estamos a assistir e de ser difícil ver outro caminho, é muito importante promover a paz e cuidar da saúde emocional, da saúde mental das pessoas. É crucial, porque as consequências não são só económicas, há danos psicológicos. Desde a primeira hora que a Ordem dos Psicólogos procurou criar mecanismos para acompanhar as pessoas. É fundamental.

Evoluiu-se nessa dimensão? Há mais consciência do que é preciso fazer?

Quero acreditar que sim, que tudo isto ajude a repensar as nossas prioridades. A saúde mental é muito importante, a promoção do trabalho é muito importante. Tivemos este movimento bonito, de ter ofertas de emprego antes das pessoas chegarem, quando sabemos que há zonas do mundo onde confiam os refugiados a um campo e não os deixam trabalhar, e o trabalho é essencial para a realização pessoal. Portanto, tudo isto que está a acontecer deve servir para nos ajudar a repensar o nosso modo de acolher e de proteger as pessoas.

Reconhecer a autonomia das pessoas, dos povos, é essencial, e o povo ucraniano fala-nos disso de uma forma muito corajosa, e há outros povos que também o fazem. Percebemos que é preciso melhorar as democracias, mas este parece ser o melhor caminho que temos até agora para que os povos se possam desenvolver.

Em Portugal quais são as principais preocupações e dificuldades relativamente à população migrante e aos refugiados que estamos a acolher?

Os grandes desafios são os desafios da integração, à medida que as coisas se vão arrastando no tempo. É a questão da real integração das pessoas.

No acolhimento de emergência posso dizer que tivemos uma resposta extraordinária por parte da sociedade portuguesa, mas à medida que o tempo vai avançando vão surgindo algumas dificuldades, por causa do trabalho.

As escolas também deram uma resposta muito célere e muito bonita para a integração das crianças, mas como é que se vai fazer com os tempos livres? Que respostas existem? Há zonas que têm respostas, outras não terão. E quem é que acolhe as crianças pequeninas, para que as mães possam ir trabalhar? Que respostas temos? Há soluções que terão de ser criadas localmente, de uma forma criativa, mas se calhar temos de pensar mais a longo prazo.

Neste processo tem havido grande mobilização de ONG's, de organizações ligadas à Igreja. Do ponto de vista do Estado, era possível ir mais longe? Que balanço faz?

Num primeiro momento sim, acho que o Estado fez aquilo que era suposto fazer, falar com todas as instituições, quer as que estão ligadas ao Alto Comissariado das Migrações, a questão da informação. Mobilizaram-se as autarquias de norte a sul do país para coordenar este processo de primeiro acolhimento, mas depois há as nossas dificuldades estruturais, como a desertificação do interior, que tem de ser resolvida. E não é só resolvida com a chegada das pessoas, tem que se apostar realmente no desenvolvimento destes territórios que estão a ficar desertificados, não só a partir dos refugiados, mas também com infraestruturas.

É uma questão que a Igreja vai continuar a acompanhar de perto, através da Obra Católica das Migrações?

Também a partir da Obra Católica das Migrações, e a partir da Pastoral Social. Nós pertencemos à mesma Comissão da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que procura estar atenta a esta realidade. Há vários equipamentos ligados à parte social e procuramos dar resposta, apoiar e contribuir para a erradicação da pobreza, porque é também disso que se trata.