Papa ajuda a pagar lar que vai acolher idosos em S. Tomé e Príncipe

O Papa Francisco, através da Esmolaria Apostólica, ofereceu recentemente um donativo de 30 mil euros que permitiu pagar a "última tranche do edifício da nova Casa Betânia", na Ilha do Príncipe, anunciou o Frei Fernando Ventura que tem dado a cara por esta causa.

Esta ajuda inesperada vai permitir pagar os 26 mil euros que faltavam, sobrando ainda quatro mil euros, que vão servir "para começar a comprar os equipamentos que vamos precisar de montar: a enfermaria, os sete quartos, o refeitório, a cozinha, sala de convívio, lavandaria, a capela, o gabinete médico de enfermagem", explica o Franciscano Capuchinho.

A estes quatro mil euros "podem somar-se mais 2.500 euros que nos foram oferecidos para os móveis da casa".

O Frei Fernando Ventura acredita que, no final do mês de agosto, a casa estará "pronta em termos de edifício". E admite que "gostaria muito de poder inaugurar tudo isto já no início do próximo ano".

A nova Casa Betânia, com capacidade para 14 pessoas, vai "acolher os idosos da Ilha do Príncipe que necessitarem. Também casos sociais que existam e de que nós tenhamos conhecimento".