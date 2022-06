Comissão Independente validou 338 testemunhos e excluiu 29

A Comissão Independente para o Estudos dos Abusos Sexuais de Menores na Igreja validou até agora 338 testemunhos e excluiu 29: 40% das denúncias foram feitas por mulheres, 57% por homens e há quem não quer identificar-se.

Os dados foram revelados, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, num balanço antecipado dos primeiros seis meses de trabalho da Comissão que é liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht.

No encontro com os jornalistas, na Fundação Gulbenkian, aquele responsável adiantou que as vítimas esperam um pedido de perdão e compromisso por parte da Igreja, para que não volte a acontecer. Nesse sentido, a Comissão enviou uma nota à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pedindo que os bispos “pensem na materialização” destas mensagens.

Pedro Strecht garantiu, ainda, que “estão finalmente abertas as portas para que se possa efetivamente começar a estudar os arquivos eclesiásticos”.

A conferência começou com a divulgação de um texto escrito por uma vítima de abusos, e que foi lido pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa.