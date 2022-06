Abusos sexuais. "Anatomia do Poder Eclesiástico", um livro "preventivo e pedagógico"

"Anatomia do Poder Eclesiástico", lançado pela editora da Universidade Católica Portuguesa, tem como objetivo "pensar e analisar as possíveis causas desta realidade, os abusos sexuais, que está presente na experiência da Igreja Católica, muito concretamente falamos da experiência portuguesa", refere o padre João Eleutério, coordenador do livro.

Por isso, "aquilo que gostaríamos que este livro fosse, é uma referência para também quando se falar e se pensar esta questão, que se tenha em conta este contributo".

É um livro com uma "abordagem plural, tanto na pertença à Igreja dos autores envolvidos, quer também no modo como cada um dos autores abordou e tratou a questão", assegurou este teólogo que também participou com o tema "A ministerialidade na Igreja: subversões e ‘'redescobertas' ".

Em declarações à Renascença, o teólogo garantiu que "as vozes que estão presentes neste livro, de uma forma direta ou indireta, são vozes a partir do campo de observação que é a teologia".

Os sete autores da obra, diz o padre João Eleutério, são "teólogos ou gente relacionada com a teologia a partir da história. E, portanto, são contributos que de certa maneira convergem e se complementam na análise daquilo que é a questão dos ministérios, a questão da pertença à igreja e no modo como, por vezes, essa pertença e essa ministerialidade se deixa subverter e não faz justiça àquilo que é a sua razão de ser: o servir os outros, mas mais serve-se a si própria".

Para o também professor da Universidade Católica Portuguesa, o livro ' Anatomia do Poder Eclesiástico,' "tem uma natureza preventiva, profilática e até mesmo pedagógica".