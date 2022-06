Vaticano lança “O Observador da rua” para dar voz aos que não têm voz

O diário oficial do Vaticano L’Osservatore romano (O observador romano), criado em 1861, vai lançar esta quarta-feira, 29 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo, uma nova versão mensal intitulada "L’Osservatore di strada".

O projeto pretende “dar voz aos que habitualmente não são ouvidos, aos pobres, às pessoas feridas pela vida e aos excluídos”, explica um comunicado do Dicastério para a Comunicação. O objetivo é “reconhecer e restituir aos descartados o direito à palavra” e pôr em evidência o seu “património de experiências, saberes e valores”.

Apresentado hoje em conferência de imprensa, o "L’Osservatore di strada" é um jornal que pretende “dar voz aos que não têm voz, alimentar a cultura do encontro, favorecer a amizade social e contribuir para organizar a esperança”.

A equipa de jornalistas e profissionais que trabalham no Dicastério para a Comunicação da Santa Sé explica que este jornal “não é só dos pobres e para os pobres, mas é sobretudo com os pobres” porque prevê a sua colaboração com textos, desenhos e as opiniões dos mais desfavorecidos. No fundo, trata-se de “ver, ouvir e depois contar em estilo narrativo, sem ser piedoso, nem especular com a dor dos outros” e numa atitude “respeitosa das pessoas”.

Neste projeto colaboram também, a título gratuito, especialistas do mundo da cultura e do espetáculo.

O "L’Osservatore di strada" será distribuído junto à Praça de São Pedro, no primeiro domingo de cada mês. O produto da venda será distribuído pelos mais necessitados que colaboram neste projeto que também terá uma versão online.