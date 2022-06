Francisco desafia jovens a serem “mensageiros de esperança e renascimento para o futuro”

O Papa Francisco enviou esta terça-feira uma mensagem aos participantes na primeira edição da Cimeira Global de Turismo Juvenil que decorre em Sorrento, Itália, até ao dia 3 de julho, desafiando-os a serem “mensageiros de esperança e renascimento para o futuro”.

Promovida pela Organização Mundial do Turismo, a iniciativa pretende que os jovens se tornem “parte do processo de tomada de decisão à medida que o turismo cumpre seu potencial como impulsionador da Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável”.

“Estou feliz por vos saudar, caros rapazes e raparigas que participais no primeiro encontro global de turismo juvenil”, começa por dizer.

Depois, o Papa lembra que “para quem ainda é estudante, o turismo coincide com a época das férias escolares”, destacando que “as experiências que podem ser feitas neste período permanecerão na memória”.

“Além da diversão e do descanso, sei que alguns de vós usais este tempo para oferecer voluntariamente ajuda a iniciativas de solidariedade; outros dedicam-se a pequenos trabalhos, dando uma mão à própria família ou para suportar os estudos; outros remetem-se ao silêncio e à oração para estarem com Deus e receberem luz para o seu caminho”, observa.

Francisco encoraja depois os jovens a usarem bem e com responsabilidade o tempo que têm à disposição, porque - diz - “é assim que se cresce e vos preparais para assumir os trabalhos mais exigentes”.

“Caros jovens, desejo que sejais mensageiros da esperança e da renovação para o futuro. Envio-vos a minha bênção e a minha saudação”, conclui Francisco.

Em linha com o compromisso da OMT de reforçar a relevância dos jovens, a cimeira também permitirá que os participantes se conectem com líderes do mundo da política e dos negócios, “tornando-os parte do processo de tomada de decisão à medida que o turismo cumpre seu potencial como impulsionador da Agenda 2030 para desenvolvimento sustentável”, refere a OMT em comunicado.

A Cimeira Global do Turismo Juvenil coincide com o Ano Europeu da Juventude e incluirá vários webinars durante os quais os participantes irão aprender sobre turismo e sustentabilidade, cultura e gastronomia, inovação e ação climática, e outros temas relevantes.