Direção Regional do Norte avança com reabilitação do Mosteiro de Tibães

As obras de reabilitação das coberturas e tratamento das fachadas da capela-mor da Igreja do Mosteiro de Tibães, em Braga, orçadas em 249 mil euros, já começaram e devem estar concluídas em 180 dias.

Em comunicado, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) explica que “a obra na cobertura da Igreja prevê uma forte melhoria no seu desempenho técnico, aumentando significativamente a sua capacidade para uma mais eficaz condução e escoamento das águas pluviais”.

“Esta situação vai permitir assegurar a preservação do espólio existente no interior da igreja, garantindo-lhe as condições ambientais mais adequadas", acrescenta.